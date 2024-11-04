Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне остановила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении бизнесмена Алишера Усманова, сообщили адвокаты предпринимателя Уве Лембрук и Маркус Готценс.
«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», – сказано в заявлении.
Расследование прекращено в соответствии с параграфом 153a УПК ФРГ. Следственные органы утрачивают возможность расследовать дело, а в отношении Усманова сохраняется презумпция невиновности.
Бизнесмен также отказался от возбуждения дела в отношении должностных лиц прокуратуры и иска к генпрокуратуре, а также от иска к федеральной земле Гессен о возмещении колоссального ущерба, причиненного расследованием.
Адвокаты Усманова подчеркивают, что расследования против их подзащитного в Германии носят исключительно политический характер.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию, включая российских бизнесменов, после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Под ограничения попал и сам Усманов. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными.