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Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова

Ведомости

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне остановила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении бизнесмена Алишера Усманова, сообщили адвокаты предпринимателя Уве Лембрук и Маркус Готценс.

«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», – сказано в заявлении.

Расследование прекращено в соответствии с параграфом 153a УПК ФРГ. Следственные органы утрачивают возможность расследовать дело, а в отношении Усманова сохраняется презумпция невиновности.

Бизнесмен также отказался от возбуждения дела в отношении должностных лиц прокуратуры и иска к генпрокуратуре, а также от иска к федеральной земле Гессен о возмещении колоссального ущерба, причиненного расследованием.

Адвокаты Усманова подчеркивают, что расследования против их подзащитного в Германии носят исключительно политический характер.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию, включая российских бизнесменов, после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Под ограничения попал и сам Усманов. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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