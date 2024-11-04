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Лауреатом Гонкуровской премии стал Камель Дауд

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Лауреатом престижной французской премии по литературе – Гонкуровской премии – стал 54-летний писатель Камель Дауд, сообщается на официальном сайте конкурса.

Дауд получил премию за роман о гражданской войне в Алжире «Гурис» («Houris»). Главная героиня романа покрыта шрамами после религиозной гражданской войны в Алжире в 1992-2002 гг., которая унесла жизни почти 200 000 человек. Роман противоречит статье Хартии о мире и национальном примирении, которая запрещает обращение к «ране национальной трагедии», отмечает Le Monde.

«Гурис» запрещен к распространению на территории Алжира, откуда родом и сам Дауд. Он также стал первым алжирским лауреатом Гонкуровской премии. Среди претендентов также были писатель Сандрин Коллетт, Гаэль Фэй и Элен Годи.

5 октября Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию по литературе 2023 г. норвежскому прозаику и драматургу Юну Фоссе. Первый роман Фоссе написал в 1983 г., а драматургией занялся в 1992 – уже в статусе состоявшегося писателя. Многие литературные критики называют Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В 1996 г. Фоссе получил норвежскую «Премию Ибсена», а в 2010 – «Международную Премию Ибсена», которую неофициально называют «театральной Нобелевской премией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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