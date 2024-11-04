Лауреатом Гонкуровской премии стал Камель Дауд

5 октября Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию по литературе 2023 г. норвежскому прозаику и драматургу Юну Фоссе. Первый роман Фоссе написал в 1983 г., а драматургией занялся в 1992 – уже в статусе состоявшегося писателя. Многие литературные критики называют Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В 1996 г. Фоссе получил норвежскую «Премию Ибсена», а в 2010 – «Международную Премию Ибсена», которую неофициально называют «театральной Нобелевской премией».