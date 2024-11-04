Лауреатом Гонкуровской премии стал Камель Дауд
Лауреатом престижной французской премии по литературе – Гонкуровской премии – стал 54-летний писатель Камель Дауд, сообщается на официальном сайте конкурса.
Дауд получил премию за роман о гражданской войне в Алжире «Гурис» («Houris»). Главная героиня романа покрыта шрамами после религиозной гражданской войны в Алжире в 1992-2002 гг., которая унесла жизни почти 200 000 человек. Роман противоречит статье Хартии о мире и национальном примирении, которая запрещает обращение к «ране национальной трагедии», отмечает Le Monde.
«Гурис» запрещен к распространению на территории Алжира, откуда родом и сам Дауд. Он также стал первым алжирским лауреатом Гонкуровской премии. Среди претендентов также были писатель Сандрин Коллетт, Гаэль Фэй и Элен Годи.
5 октября Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию по литературе 2023 г. норвежскому прозаику и драматургу Юну Фоссе. Первый роман Фоссе написал в 1983 г., а драматургией занялся в 1992 – уже в статусе состоявшегося писателя. Многие литературные критики называют Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В 1996 г. Фоссе получил норвежскую «Премию Ибсена», а в 2010 – «Международную Премию Ибсена», которую неофициально называют «театральной Нобелевской премией».