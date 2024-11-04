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МВД объявило в розыск журналистку Doxa Манжуру

Ведомости

МВД объявило в розыск редактора издания Doxa (Mnenie media z.s, организация признана нежелательной на территории РФ) Дарью Манжуру, о возбуждении уголовного дела против журналистки не сообщалось, следует из картотеки ведомства.

Неизвестно, по какой статье УК разыскивается Манжура. 1 октября основателя издания Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов. 18 сентября Арамяна заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, призывов к осуществлению террористической деятельности, в оправдании терроризма или его пропаганде. Арамяна объявили в международный розыск.

Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер». 25 января Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa – чешскую Mnenie media z.s. (организация признана нежелательной на территории РФ) – нежелательной организацией. Как рассказал тогда глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев, власти считают издание причастным «к обучению диверсионной деятельности на территории России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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