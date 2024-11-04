МВД объявило в розыск журналистку Doxa Манжуру

Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер». 25 января Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa – чешскую Mnenie media z.s. (организация признана нежелательной на территории РФ) – нежелательной организацией. Как рассказал тогда глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев, власти считают издание причастным «к обучению диверсионной деятельности на территории России».