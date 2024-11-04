МВД объявило в розыск журналистку Doxa Манжуру
МВД объявило в розыск редактора издания Doxa
Неизвестно, по какой статье УК разыскивается Манжура. 1 октября основателя издания Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов. 18 сентября Арамяна заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, призывов к осуществлению террористической деятельности, в оправдании терроризма или его пропаганде. Арамяна объявили в международный розыск.
Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер». 25 января Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa – чешскую Mnenie media z.s.