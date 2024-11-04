Цискаридзе назвал цены на билеты в театры слишком высокими

«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты – у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», – добавил Цискаридзе, напомнив, что главные театры являются госучреждениями, которые содержаться в том числе за счет бюджета.