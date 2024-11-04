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Цискаридзе назвал цены на билеты в театры слишком высокими

Ведомости

Стоимость билетов на спектакли в главных театрах страны находится на слишком высоком уровне и требует корректировки, заявил народный артист России, ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в ходе марафона «Знание.Первые».

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда», – отметил Цискаридзе (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, билет в театр не должен быть сопоставим с месячной зарплатой человека, сложившуюся ситуацию вокруг стоимости билетов он назван «ненормальной», подчеркнув, что не поддерживает такую тенденцию.

«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты – у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», – добавил Цискаридзе, напомнив, что главные театры являются госучреждениями, которые содержаться в том числе за счет бюджета.

3 октября Большой театр объявил, что будет продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Мера введена для борьбы с билетными спекулянтами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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