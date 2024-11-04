Цискаридзе назвал цены на билеты в театры слишком высокими
Стоимость билетов на спектакли в главных театрах страны находится на слишком высоком уровне и требует корректировки, заявил народный артист России, ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в ходе марафона «Знание.Первые».
«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда», – отметил Цискаридзе (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, билет в театр не должен быть сопоставим с месячной зарплатой человека, сложившуюся ситуацию вокруг стоимости билетов он назван «ненормальной», подчеркнув, что не поддерживает такую тенденцию.
«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты – у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», – добавил Цискаридзе, напомнив, что главные театры являются госучреждениями, которые содержаться в том числе за счет бюджета.
3 октября Большой театр объявил, что будет продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Мера введена для борьбы с билетными спекулянтами.