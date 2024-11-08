Мурашко: доходы от медисследований увеличились в 13 раз за последние три года

В 2022 г. стартовал федеральный проект «Медицинская наука для человека». Правительство поддержало 15 проектов по ранним фазам клинических исследований лекарств, разработанных на средства федерального бюджета. Начальный этап является самым сложным для лекарственных разработок, потому что из-за высоких рисков сложно найти инвесторов и довести препарат до регистрации, говорил Мурашко в феврале 2023 г. на медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации». В 2023 г. такую господдержку распространили на медицинские изделия.