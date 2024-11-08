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Мурашко: доходы от медисследований увеличились в 13 раз за последние три года

Ведомости

Доходы от вложений в медицинские исследования за последние три года выросли в 13 раз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии III Всероссийской педиатрической ассамблеи.

По словам министра, развитие медицинской науки является «приоритетным компонентным преимуществом всей страны». При этом Мурашко отметил, что именно развитие педиатрии наиболее актуально для современной системы здравоохранения.

6 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков указал на то, что в скором времени развитие медицины достигнет продолжительности жизни длиной в 100 лет.

29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.

В 2022 г. стартовал федеральный проект «Медицинская наука для человека». Правительство поддержало 15 проектов по ранним фазам клинических исследований лекарств, разработанных на средства федерального бюджета. Начальный этап является самым сложным для лекарственных разработок, потому что из-за высоких рисков сложно найти инвесторов и довести препарат до регистрации, говорил Мурашко в феврале 2023 г. на медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации». В 2023 г. такую господдержку распространили на медицинские изделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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