Суд заочно приговорил Богдана Тицкого за нападение на здание РЦНК в Киеве
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил руководителя украинской организации «Черный комитет» (признана террористической на территории РФ) Богдана Тицкого к 14 годам колонии, сообщили «Ведомостям» в Следственном комитете. Его признали виновным в нападениях на Российский центр науки и культуры в Киеве.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 (организация и руководство нападением на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой) УК РФ», – уточняется в сообщении ведомства.
По данным следствия, 16 февраля 2018 г. Тицкий в интернете призывал людей принять участие в шествии «Марш смерть России», в ходе которого планировалось напасть на представительство Россотрудничества в Киеве. 18 февраля на площади Независимости собрались не менее 300 человек. Тицкий совместно с руководителями других радикальных организаций требовал прекратить деятельность Россотрудничества, нанеся повреждения зданию.
После этого присутствующие во главе с Тицким забросали камнями и красящей жидкостью российское представительство, разбили стекла в окнах и нанесли антироссийские надписи на фасад. Тицкий объявлен в международный розыск, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.