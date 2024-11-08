Суд заочно приговорил Богдана Тицкого за нападение на здание РЦНК в Киеве

По данным следствия, 16 февраля 2018 г. Тицкий в интернете призывал людей принять участие в шествии «Марш смерть России», в ходе которого планировалось напасть на представительство Россотрудничества в Киеве. 18 февраля на площади Независимости собрались не менее 300 человек. Тицкий совместно с руководителями других радикальных организаций требовал прекратить деятельность Россотрудничества, нанеся повреждения зданию.