Умер генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров
Генеральный консул России в армянском городе Гюмри Руслан Кандауров умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило посольство РФ в Армении в своем Telegram-канале.
«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Р. И. Кандауров», – сказано в сообщении.
Кандауров родился 1 января 1961 г. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт и Дипломатическую академию МИД РФ. На дипломатической службе с 1996 г. Работал на разных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2006 по 2010 г. занимал пост руководителя представительства МИД РФ в Майкопе. В 2010-2016 гг. работал советником посольства России в Израиле, в 2019 г. перешел на должность советника российского диппредставительства в Южной Осетии.
В декабре 2020 г. назначен генеральным консулом России в Гюмри. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.