Умер генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров

Кандауров родился 1 января 1961 г. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт и Дипломатическую академию МИД РФ. На дипломатической службе с 1996 г. Работал на разных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2006 по 2010 г. занимал пост руководителя представительства МИД РФ в Майкопе. В 2010-2016 гг. работал советником посольства России в Израиле, в 2019 г. перешел на должность советника российского диппредставительства в Южной Осетии.