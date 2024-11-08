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Умер генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров

Ведомости

Генеральный консул России в армянском городе Гюмри Руслан Кандауров умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило посольство РФ в Армении в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Р. И. Кандауров», – сказано в сообщении.

Кандауров родился 1 января 1961 г. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт и Дипломатическую академию МИД РФ. На дипломатической службе с 1996 г. Работал на разных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2006 по 2010 г. занимал пост руководителя представительства МИД РФ в Майкопе. В 2010-2016 гг. работал советником посольства России в Израиле, в 2019 г. перешел на должность советника российского диппредставительства в Южной Осетии.

В декабре 2020 г. назначен генеральным консулом России в Гюмри. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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