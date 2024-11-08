Рэпера Закирова добавили в список террористов и экстремистов
Рэпера Ислама Закирова, известного под псевдонимом «Рецидив», внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно из карточки на сайте Росфинмониторинга.
«Закиров Ислам Бакытович, 24.03.2006 г. р., Канск Красноярского края», – указано в перечне.
В октябре Бутырский суд Москвы приговорил рэпера к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к межнациональной ненависти и вражде.
В указанный реестр включают не только уже осужденных граждан, но и подследственных (подозреваемых, обвиняемых лиц), то есть до вступления приговора суда в законную силу. Попадание в такой список накладывает финансовые ограничения на его участников – они не могут проводить финансовые операции на суммы свыше 10 000 руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.