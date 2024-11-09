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Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом Дружбы народов композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Пахмутова удостоена награды за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, отношений Белоруссии и России и культурных связей стран, а также плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур.

9 ноября Пахмутовой исполнилось 95 лет. Президент России Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на этой неделе говорил, что Путин обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения.

Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Дважды удостоена Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР. На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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