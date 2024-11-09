Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом Дружбы народов композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
Пахмутова удостоена награды за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, отношений Белоруссии и России и культурных связей стран, а также плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур.
9 ноября Пахмутовой исполнилось 95 лет. Президент России Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на этой неделе говорил, что Путин обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения.
Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Дважды удостоена Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР. На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва».