Путин поздравил композитора Пахмутову с юбилеем

Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Дважды удостоена Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР. На ее счету более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва».