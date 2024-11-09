Путин поздравил композитора Пахмутову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 95-летием. Видеообращение российского лидера показали на юбилейном концерте в Большом театре.
«Вы певец целой эпохи. Она звучит в ваших мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне», – подчеркнул Путин.
Глава государства назвал Пахмутову мелодией России и народа страны.
9 ноября Пахмутовой исполнилось 95 лет. Путин присвоил композитору звание Героя Труда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этой неделе говорил, что глава государства обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения.
Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Дважды удостоена Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР. На ее счету более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва».