Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе выплаты за наставничество в сфере труда. Он вступит в силу с 1 марта 2025 г.
Работник, указывается в документе, становится наставником с письменного согласия, а содержание, сроки и формы наставничества указываются в трудовом договоре или приложении к нему. Размеры и условия осуществления выплат за наставничество сотрудникам государственных и муниципальных учреждений могут устанавливаться законами, а также нормативными актами федерального, регионального или местного уровней. Выплаты наставникам в других организациях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями или локальными правовыми актами.
Размер и условия осуществления выплат работнику за наставничество должны быть прописаны в трудовом договоре или допсоглашении к нему, причем они должны быть «не хуже» размера и условий в данной сфере, закрепленных нормативно-правовыми актами. В документе также подчеркивается, что сотрудник может досрочно отказаться от роли наставника, а работодатель – отменить поручение об осуществлении наставничества.
9 ноября Путин также подписал закон, ужесточающий наказание для работодателей, которые не создают рабочие места для инвалидов в пределах квоты и отказывают им в трудоустройстве. Для должностных лиц штраф будет от 20 000 до 30 000 руб., сейчас он составляет 5000–10 000 руб. Кроме того, введен штраф для индивидуальных предпринимателей (от 30 000 до 50 000 руб.) и для юридических лиц (от 50 000 до 100 000 руб.).