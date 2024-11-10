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Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий в Трудовом кодексе выплаты за наставничество в сфере труда. Он вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Работник, указывается в документе, становится наставником с письменного согласия, а содержание, сроки и формы наставничества указываются в трудовом договоре или приложении к нему. Размеры и условия осуществления выплат за наставничество сотрудникам государственных и муниципальных учреждений могут устанавливаться законами, а также нормативными актами федерального, регионального или местного уровней. Выплаты наставникам в других организациях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями или локальными правовыми актами.

Размер и условия осуществления выплат работнику за наставничество должны быть прописаны в трудовом договоре или допсоглашении к нему, причем они должны быть «не хуже» размера и условий в данной сфере, закрепленных нормативно-правовыми актами. В документе также подчеркивается, что сотрудник может досрочно отказаться от роли наставника, а работодатель – отменить поручение об осуществлении наставничества.

9 ноября Путин также подписал закон, ужесточающий наказание для работодателей, которые не создают рабочие места для инвалидов в пределах квоты и отказывают им в трудоустройстве. Для должностных лиц штраф будет от 20 000 до 30 000 руб., сейчас он составляет 5000–10 000 руб. Кроме того, введен штраф для индивидуальных предпринимателей (от 30 000 до 50 000 руб.) и для юридических лиц (от 50 000 до 100 000 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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