Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе

9 ноября Путин также подписал закон, ужесточающий наказание для работодателей, которые не создают рабочие места для инвалидов в пределах квоты и отказывают им в трудоустройстве. Для должностных лиц штраф будет от 20 000 до 30 000 руб., сейчас он составляет 5000–10 000 руб. Кроме того, введен штраф для индивидуальных предпринимателей (от 30 000 до 50 000 руб.) и для юридических лиц (от 50 000 до 100 000 руб.).