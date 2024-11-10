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В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии

Ведомости

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой, продолжает отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает местная газета «Ак Жайык» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», – сообщили в ведомстве.

Там также заявили о возбуждении уголовного дела из-за распространения ложной информации о якобы побеге Бишимбаева из колонии.

Ранее о том, что Бишимбаев пропал из колонии, сообщили казахстанские журналисты телеканала AIRAN.

Дело об убийстве 31-летней Нукеновой стало одним из самых резонансных в Казахстане за последние годы. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в ресторане Астаны, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых. Директором заведения являлся родственник экс-министра – Бахытжан Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Он был задержан полицией вечером 9 ноября.

13 мая суд в Казахстане с участием присяжных заседателей признал 44-летнего Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его гражданской супруги. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, ему назначено четыре года тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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