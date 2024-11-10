В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой, продолжает отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает местная газета «Ак Жайык» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», – сообщили в ведомстве.
Там также заявили о возбуждении уголовного дела из-за распространения ложной информации о якобы побеге Бишимбаева из колонии.
Дело об убийстве 31-летней Нукеновой стало одним из самых резонансных в Казахстане за последние годы. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в ресторане Астаны, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых. Директором заведения являлся родственник экс-министра – Бахытжан Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Он был задержан полицией вечером 9 ноября.
13 мая суд в Казахстане с участием присяжных заседателей признал 44-летнего Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его гражданской супруги. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, ему назначено четыре года тюрьмы.