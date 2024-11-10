В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии

Дело об убийстве 31-летней Нукеновой стало одним из самых резонансных в Казахстане за последние годы. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в ресторане Астаны, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых. Директором заведения являлся родственник экс-министра – Бахытжан Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Он был задержан полицией вечером 9 ноября.