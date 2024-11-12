В Абхазии освобождены все шестеро задержанных оппозиционеров
Шесть задержанных ранее в Абхазии протестовавших оппозиционеров освобождены, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя оппозиции Адгура Ардзинбы.
Как отмечает агентство, речь идет об Аслане Гварамии, Омаре Смыре, Рамазе Джопуа, Гарри Кокае, Алмасхане Ардзинбе и Тенгизе Агрбе. Ардзинба сообщил, что после сообщения об освобождении сразу же позвонил члену Общественной палаты Абхазии Сократу Джинджолия и поблагодарил за проведенные переговоры и сотрудничество в разрешении ситуации.
В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, оно в том числе позволит привлечь дополнительные российские инвестиции и поспособствует развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма.
11 ноября после внеочередной сессии парламента Абхазии группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщил генпрокурор республики Адгур Агрба. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек. Их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы госбезопасности, требуя освободить задержанных.
Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил ТАСС, что задержанных пятеро, они – оппозиционные активисты, которые возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе. Оно было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. Позднее стало известно, что задержанных – шестеро. После их задержания представители оппозиции объявили об акциях протеста, которые прошли на площади Свободы в городе Сухуми.
Рано утром Ардзинба сообщил, что протестующие перекрыли три моста: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Среди главных требований Ардзинба назвал освобождение «незаконно удерживаемых» активистов – только в этом случае люди разблокируют мосты. Он также заявил, что оппозиция будет добиваться приостановки российско-абхазского инвестиционного соглашения.