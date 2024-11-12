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В Абхазии освобождены все шестеро задержанных оппозиционеров

Ведомости

Шесть задержанных ранее в Абхазии протестовавших оппозиционеров освобождены, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя оппозиции Адгура Ардзинбы.

Как отмечает агентство, речь идет об Аслане Гварамии, Омаре Смыре, Рамазе Джопуа, Гарри Кокае, Алмасхане Ардзинбе и Тенгизе Агрбе. Ардзинба сообщил, что после сообщения об освобождении сразу же позвонил члену Общественной палаты Абхазии Сократу Джинджолия и поблагодарил за проведенные переговоры и сотрудничество в разрешении ситуации.

В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, оно в том числе позволит привлечь дополнительные российские инвестиции и поспособствует развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма.

11 ноября после внеочередной сессии парламента Абхазии группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщил генпрокурор республики Адгур Агрба. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек. Их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы госбезопасности, требуя освободить задержанных.

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил ТАСС, что задержанных пятеро, они – оппозиционные активисты, которые возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе. Оно было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. Позднее стало известно, что задержанных – шестеро. После их задержания представители оппозиции объявили об акциях протеста, которые прошли на площади Свободы в городе Сухуми.

Рано утром Ардзинба сообщил, что протестующие перекрыли три моста: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Среди главных требований Ардзинба назвал освобождение «незаконно удерживаемых» активистов – только в этом случае люди разблокируют мосты. Он также заявил, что оппозиция будет добиваться приостановки российско-абхазского инвестиционного соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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