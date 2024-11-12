В Абхазии освобождены все шестеро задержанных оппозиционеров

В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, оно в том числе позволит привлечь дополнительные российские инвестиции и поспособствует развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма.