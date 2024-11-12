Правительство рассмотрит возможность установления выходного дня 28 декабря

4 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.