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Правительство рассмотрит возможность установления выходного дня 28 декабря

Ведомости

Правительство России рассмотрит предложение зампреда комитета по экономической политике Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР) сделать 28 декабря выходным днем. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Письмо поступило в аппарат правительства. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщили в аппарате.

Ранее Наумов предложил установить 28 декабря выходным днем для того, чтобы избежать шестидневной рабочей недели перед Новым годом.

4 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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