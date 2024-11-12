Правительство рассмотрит возможность установления выходного дня 28 декабря
Правительство России рассмотрит предложение зампреда комитета по экономической политике Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР) сделать 28 декабря выходным днем. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Письмо поступило в аппарат правительства. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщили в аппарате.
Ранее Наумов предложил установить 28 декабря выходным днем для того, чтобы избежать шестидневной рабочей недели перед Новым годом.
4 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.