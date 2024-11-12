В Думе предложили сделать 28 декабря выходным днем

По мнению Наумова, последняя трудовая неделя в текущем году не должна быть перегруженной. Есть сферы, в которых дополнительные рабочие дни являются необходимостью, к примеру, пищевая промышленность. Такую работу нужно финансово поощрять и не ограничивать возможности людей дополнительно заработать, отметил депутат. При этом новогодние каникулы дают людям возможность провести время с семьей, подготовиться к встрече Нового года или отправиться в путешествие.