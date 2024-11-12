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В Думе предложили сделать 28 декабря выходным днем

Ведомости

Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 г. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

По мнению Наумова, последняя трудовая неделя в текущем году не должна быть перегруженной. Есть сферы, в которых дополнительные рабочие дни являются необходимостью, к примеру, пищевая промышленность. Такую работу нужно финансово поощрять и не ограничивать возможности людей дополнительно заработать, отметил депутат. При этом новогодние каникулы дают людям возможность провести время с семьей, подготовиться к встрече Нового года или отправиться в путешествие.

«Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть дней», – подчеркнул Наумов.

4 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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