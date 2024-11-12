В Думе предложили сделать 28 декабря выходным днем
Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 г. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
По мнению Наумова, последняя трудовая неделя в текущем году не должна быть перегруженной. Есть сферы, в которых дополнительные рабочие дни являются необходимостью, к примеру, пищевая промышленность. Такую работу нужно финансово поощрять и не ограничивать возможности людей дополнительно заработать, отметил депутат. При этом новогодние каникулы дают людям возможность провести время с семьей, подготовиться к встрече Нового года или отправиться в путешествие.
«Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть дней», – подчеркнул Наумов.
4 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.