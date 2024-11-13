Шахназаров назвал «Мосфильм» крупнейшей киностудией в Европе
Российская киностудия «Мосфильм» является крупнейшей студией в Европе. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам директора киноконцерна, российская киностудия ничем не уступает Warner и Universal. При этом гендиректор отметил, что в Голливуде таких студий 5, а в России – только одна.
«В Европе – самая крупная. И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться. По окончании этого проекта можно сказать, что это во многом вообще новая студия», – сказал Шахназаров в ходе встречи, отвечая на вопрос Путина о том, является ли «Мосфильм» крупнейшей киностудией Европы.
В некоторых аспектах «Мосфильм» превосходит зарубежные крупные киностудии, заявил Шахназаров. Также в ходе встречи Шахназаров рассказал главе государства о модернизации киностудии.
«У президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма", будет разговор и о делах киношных», – рассказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, Шахназаров «весьма успешно сохранил знаменитый киноконцерн ("Мосфильм")», а также известен своей «общественно-информационной деятельностью».