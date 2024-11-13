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Шахназаров назвал «Мосфильм» крупнейшей киностудией в Европе

Ведомости

Российская киностудия «Мосфильм» является крупнейшей студией в Европе. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам директора киноконцерна, российская киностудия ничем не уступает Warner и Universal. При этом гендиректор отметил, что в Голливуде таких студий 5, а в России – только одна.

«В Европе – самая крупная. И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться. По окончании этого проекта можно сказать, что это во многом вообще новая студия», – сказал Шахназаров в ходе встречи, отвечая на вопрос Путина о том, является ли «Мосфильм» крупнейшей киностудией Европы.

В некоторых аспектах «Мосфильм» превосходит зарубежные крупные киностудии, заявил Шахназаров. Также в ходе встречи Шахназаров рассказал главе государства о модернизации киностудии.

О встрече Путина и Шахназарова утром 13 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма", будет разговор и о делах киношных», – рассказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, Шахназаров «весьма успешно сохранил знаменитый киноконцерн ("Мосфильм")», а также известен своей «общественно-информационной деятельностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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