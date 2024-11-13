Шахназаров назвал «Мосфильм» крупнейшей киностудией в Европе

«В Европе – самая крупная. И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться. По окончании этого проекта можно сказать, что это во многом вообще новая студия», – сказал Шахназаров в ходе встречи, отвечая на вопрос Путина о том, является ли «Мосфильм» крупнейшей киностудией Европы.