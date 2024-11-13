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Бекетов: В России перестало снижаться число курильщиков

Ведомости

За последние годы в России число курильщиков перестало сокращаться. В настоящий момент курит треть населения страны. Об этом сообщил врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню отказа от табакокурения, передает Интерфакс

По его словам, из 30% курящего населения половина является «заядлыми курильщиками».

Врач отметил и снижение числа людей, которые хотят бросить курить. Если раньше их было 79-80%, то сейчас только 62%.

В стране действуют ограничения на курение, в результате ввода которых, по словам Бекетова, количество курильщиков снизилось на 10%.

При этом в январе стало известно, что, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась с 24,2% в 2019 г. до 18,7% в 2023 г. В 2022 г. этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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