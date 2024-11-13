Бекетов: В России перестало снижаться число курильщиков
За последние годы в России число курильщиков перестало сокращаться. В настоящий момент курит треть населения страны. Об этом сообщил врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню отказа от табакокурения, передает Интерфакс
По его словам, из 30% курящего населения половина является «заядлыми курильщиками».
Врач отметил и снижение числа людей, которые хотят бросить курить. Если раньше их было 79-80%, то сейчас только 62%.
В стране действуют ограничения на курение, в результате ввода которых, по словам Бекетова, количество курильщиков снизилось на 10%.
При этом в январе стало известно, что, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась с 24,2% в 2019 г. до 18,7% в 2023 г. В 2022 г. этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.