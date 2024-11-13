Бекетов: В России перестало снижаться число курильщиков

При этом в январе стало известно, что, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась с 24,2% в 2019 г. до 18,7% в 2023 г. В 2022 г. этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.