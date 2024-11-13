Директор парка «Патриот» Ахмедов и генерал Шестеров дали показания на Попова
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.
В сентябре стало известно, что Ахмедов пошел на сделку со следствием,этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, о Шестерове тогда не сообщалось. В тот же день суд перевел Ахмедова под домашний арест. Ахмедов был задержан 5 августа, тогда же суд арестовал его.
Попов был арестован 29 августа. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину экс-замминистра не признает. По данным СК, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. Следствие полагает, что Шестеров, Попов, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.