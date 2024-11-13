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Директор парка «Патриот» Ахмедов и генерал Шестеров дали показания на Попова

Ведомости

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.

В сентябре стало известно, что Ахмедов пошел на сделку со следствием,этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, о Шестерове тогда не сообщалось. В тот же день суд перевел Ахмедова под домашний арест. Ахмедов был задержан 5 августа, тогда же суд арестовал его.

Попов был арестован 29 августа. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину экс-замминистра не признает. По данным СК, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. Следствие полагает, что Шестеров, Попов, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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