С января по октябрь гражданства России лишились 1365 иностранцев
За 10 месяцев 2024 г. МВД России приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении 1365 иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, также была активизирована работа по ограничению въезда в Россию иностранцев, не соблюдающих требования законодательства РФ. В отношении таких лиц полиция направила 208 000 представлений о неразрешении въезда в РФ (на 69 900 больше год к году). Количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России сократилось на 48,1%, а видов на жительство – на 19,7%.
Волк отметила, что число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства снизилось на 2,6%, а количество привлеченных к ответственности иностранцев – на 3,8%. Доля иностранного участия в общем объеме предварительно расследованных преступлений составила 4,3%. В частности, на 4,4% снизилось число совершенных иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений.
Число лиц, принятых в гражданство, сократилось на 44,5%. Волк пояснила, что это связано с признанием гражданами России жителей новых субъектов и с ужесточением контроля в сфере.
13 ноября Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции. Для юридических лиц штрафы составят от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб. Увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 000 руб., а за повторное правонарушение – до 200 000 руб.