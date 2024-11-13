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С января по октябрь гражданства России лишились 1365 иностранцев

Ведомости

За 10 месяцев 2024 г. МВД России приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении 1365 иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, также была активизирована работа по ограничению въезда в Россию иностранцев, не соблюдающих требования законодательства РФ. В отношении таких лиц полиция направила 208 000 представлений о неразрешении въезда в РФ (на 69 900 больше год к году). Количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России сократилось на 48,1%, а видов на жительство – на 19,7%.

Волк отметила, что число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства снизилось на 2,6%, а количество привлеченных к ответственности иностранцев – на 3,8%. Доля иностранного участия в общем объеме предварительно расследованных преступлений составила 4,3%. В частности, на 4,4% снизилось число совершенных иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений.

Число лиц, принятых в гражданство, сократилось на 44,5%. Волк пояснила, что это связано с признанием гражданами России жителей новых субъектов и с ужесточением контроля в сфере.

13 ноября Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции. Для юридических лиц штрафы составят от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб. Увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 000 руб., а за повторное правонарушение – до 200 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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