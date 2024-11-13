С января по октябрь гражданства России лишились 1365 иностранцев

По ее словам, также была активизирована работа по ограничению въезда в Россию иностранцев, не соблюдающих требования законодательства РФ. В отношении таких лиц полиция направила 208 000 представлений о неразрешении въезда в РФ (на 69 900 больше год к году). Количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России сократилось на 48,1%, а видов на жительство – на 19,7%.