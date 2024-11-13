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Президент Польши потерял часть пальца правой руки в результате ЧП

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда лишился кончика среднего пальца правой руки после травмы в ходе выполнения бытовых дел по дому, рассказал в эфире радиостанции RMF24 советник польского лидера Войчех Колярский. Об этом сообщает польское издательство Onet.

«Президент серьезно поранился во время работы по дому. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке», – сказал Колярский.

В начале октября во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Дуда впервые появился с протезом на правой руке.

На фотографиях с празднования Дня национальной независимости 11 ноября заметно, что Дуда потерял кончик среднего пальца на правой руке. Палец стал заметно короче и все еще был опухшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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