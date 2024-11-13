Президент Польши потерял часть пальца правой руки в результате ЧП
Президент Польши Анджей Дуда лишился кончика среднего пальца правой руки после травмы в ходе выполнения бытовых дел по дому, рассказал в эфире радиостанции RMF24 советник польского лидера Войчех Колярский. Об этом сообщает польское издательство Onet.
«Президент серьезно поранился во время работы по дому. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке», – сказал Колярский.
В начале октября во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Дуда впервые появился с протезом на правой руке.
На фотографиях с празднования Дня национальной независимости 11 ноября заметно, что Дуда потерял кончик среднего пальца на правой руке. Палец стал заметно короче и все еще был опухшим.