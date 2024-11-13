Власти Испании начинают эвакуацию жителей из-за очередных проливных дождей
Власти на востоке и юге Испании начали эвакуацию людей и закрытие учебных заведений, так как страну снова накрыли проливные дожди. Об этом пишет The Guardian.
13 ноября испанское метеорологическое агентство Aemet объявило желтый уровень опасности и высокий уровень предупреждения для испанских провинций Таррагона в Каталонии и Малага в Андалусии.
Правительство Андалусии приняло решение о закрытии школ в провинциях Малага и Гранада. Кроме того, 3000 человек были эвакуированы из районов, расположенных вблизи реки Гвадалхорсе, которая протекает через провинцию Малага. В среду днем железнодорожное сообщение между Малагой и Мадридом было приостановлено.
Aemet также повысило уровень опасности в провинции Валенсии с оранжевого до красного. Власти автономного сообщества рекомендовали муниципалитетам в пострадавших районах закрыть школы и посоветовать людям перейти на удаленную работу.
Как сообщают эксперты, нынешние осадки не будут такими же масштабными, но последствия дождей могут быть серьезными из-за скопившейся на улицах грязи и плохого состояния канализационной системы.