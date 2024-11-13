Власти Испании начинают эвакуацию жителей из-за очередных проливных дождей

Правительство Андалусии приняло решение о закрытии школ в провинциях Малага и Гранада. Кроме того, 3000 человек были эвакуированы из районов, расположенных вблизи реки Гвадалхорсе, которая протекает через провинцию Малага. В среду днем железнодорожное сообщение между Малагой и Мадридом было приостановлено.