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Власти Испании начинают эвакуацию жителей из-за очередных проливных дождей

Ведомости

Власти на востоке и юге Испании начали эвакуацию людей и закрытие учебных заведений, так как страну снова накрыли проливные дожди. Об этом пишет The Guardian.

13 ноября испанское метеорологическое агентство Aemet объявило желтый уровень опасности и высокий уровень предупреждения для испанских провинций Таррагона в Каталонии и Малага в Андалусии.

Правительство Андалусии приняло решение о закрытии школ в провинциях Малага и Гранада. Кроме того, 3000 человек были эвакуированы из районов, расположенных вблизи реки Гвадалхорсе, которая протекает через провинцию Малага. В среду днем железнодорожное сообщение между Малагой и Мадридом было приостановлено.

Aemet также повысило уровень опасности в провинции Валенсии с оранжевого до красного. Власти автономного сообщества рекомендовали муниципалитетам в пострадавших районах закрыть школы и посоветовать людям перейти на удаленную работу.

Как сообщают эксперты, нынешние осадки не будут такими же масштабными, но последствия дождей могут быть серьезными из-за скопившейся на улицах грязи и плохого состояния канализационной системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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