В США российского хакера приговорили к пяти годам тюрьмы за взлом биржи
Российского хакера приговорили к пяти годам тюремного заключения за взлом криптовалютной биржи Bitfinex и кражи из нее 119 754 биткоинов с помощью 2000 транзакций. Об этом сообщил минюст США.
На 2024 г. украденная сумма соответствует $10 млрд. На момент кражи стоимость укаденных биткоинов составляла в $71 млн.
По данным минюста, хакер взломал биржу и украденные деньги перевел на личный криптовалютный кошелек. Чтобы его невозможно было найти, он удалил из Bitfinex учетные данные и лог-файлы.
Далее с помощью жены хакер «применял многочисленные изощренные методы отмывания денег», сообщает следствие. Среди методов правоохранительные органы зафиксировали конвертацию биткоина в другие формы криптовалюты, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, внесение украденных средств на счета на различных рынках даркнета и др.
Супружескую пару арестовали в феврале 2022 г. В августе 2023-го они признали вину по одному из пунктов обвинения – в сговоре с целью отмывания денег.