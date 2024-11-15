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В США российского хакера приговорили к пяти годам тюрьмы за взлом биржи

Ведомости

Российского хакера приговорили к пяти годам тюремного заключения за взлом криптовалютной биржи Bitfinex и кражи из нее 119 754 биткоинов с помощью 2000 транзакций. Об этом сообщил минюст США.

На 2024 г. украденная сумма соответствует $10 млрд. На момент кражи стоимость укаденных биткоинов составляла в $71 млн.

По данным минюста, хакер взломал биржу и украденные деньги перевел на личный криптовалютный кошелек. Чтобы его невозможно было найти, он удалил из Bitfinex учетные данные и лог-файлы.

Далее с помощью жены хакер «применял многочисленные изощренные методы отмывания денег», сообщает следствие. Среди методов правоохранительные органы зафиксировали конвертацию биткоина в другие формы криптовалюты, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, внесение украденных средств на счета на различных рынках даркнета и др.

Супружескую пару арестовали в феврале 2022 г. В августе 2023-го они признали вину по одному из пунктов обвинения – в сговоре с целью отмывания денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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