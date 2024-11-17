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На востоке Камчатки произошли два землетрясения

Ведомости

На Камчатке 17 ноября произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0, эпицентр наиболее сильного находился недалеко от Усть-Камчатска, передает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 4,8 сейсмологи зарегистрировали в 15:59 (6:59 мск), его эпицентр находился в 32 км юго-восточнее Усть-Камчатска, очаг залегал на глубине 14 км. Второе землетрясение произошло через 18 минут в акватории Тихого океана в 131 км северо-восточнее Усть-Камчатска, очаг залегал на глубине 64 км под морским дном.

В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю агентству сообщили, что сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались, последствий землетрясений нет.

17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км. Жители Камчатки обратились в МЧС из-за трещин в домах. После землетрясения сейсмологи зафиксировали более 250 афтершоков, сообщал Камчатский филиал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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