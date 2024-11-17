На востоке Камчатки произошли два землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 сейсмологи зарегистрировали в 15:59 (6:59 мск), его эпицентр находился в 32 км юго-восточнее Усть-Камчатска, очаг залегал на глубине 14 км. Второе землетрясение произошло через 18 минут в акватории Тихого океана в 131 км северо-восточнее Усть-Камчатска, очаг залегал на глубине 64 км под морским дном.
В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю агентству сообщили, что сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались, последствий землетрясений нет.
17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км. Жители Камчатки обратились в МЧС из-за трещин в домах. После землетрясения сейсмологи зафиксировали более 250 афтершоков, сообщал Камчатский филиал.