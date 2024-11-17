На востоке Камчатки произошли два землетрясения

17 августа у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский в Авачинском заливе на глубине 6,4 км. Жители Камчатки обратились в МЧС из-за трещин в домах. После землетрясения сейсмологи зафиксировали более 250 афтершоков, сообщал Камчатский филиал.