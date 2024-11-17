При взрыве в бывшей мечети на севере Казахстана погибли три человека

По данным департамента, в результате происшествия погиб мужчина 1978 г. р., под завалами также обнаружили тело женщины 1983 г. р. и ребенка 2012 г. р., в больницу Астаны доставили 16 пострадавших. Спасатели также вынесли из здания бывшей мечети шесть газовых баллонов, всего их было семь, рассказали в департаменте.