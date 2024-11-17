При взрыве в бывшей мечети на севере Казахстана погибли три человека
В Акмолинской области в здании бывшей сельской мечети произошел взрыв газа, погибли три человека, с места происшествия спасатели вынесли шесть газовых баллонов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС региона.
В бывшей мечети в селе Сабынды Коргалжынского района произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением, пожара не было, уточнили в ведомстве. Известно, что в здании проводились поминальные обеды.
По данным департамента, в результате происшествия погиб мужчина 1978 г. р., под завалами также обнаружили тело женщины 1983 г. р. и ребенка 2012 г. р., в больницу Астаны доставили 16 пострадавших. Спасатели также вынесли из здания бывшей мечети шесть газовых баллонов, всего их было семь, рассказали в департаменте.
После взрыва проводится разбор завалов, на месте работают 30 человек и пять единиц техники. В Сабынды также выехал первый заместитель акима региона Ельдос Рамазанов. Причину происшествия установит исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.
9 ноября в многоквартирном доме в Пятигорске произошел взрыв газа. В результате взрыва погибла женщина, пострадали три человека. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.