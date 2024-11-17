Представительница России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Валентина Алексеева из Чувашии, которая получила титул «Мисс Россия – 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», она попала в топ-30 участниц, рассказала ТАСС директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.
В октябре 18-летняя Алексеева победила в национальном конкурсе. Тогда же она заявила о планах представить Россию в Мексике на «Мисс Вселенная».
«На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», – сказала Беляк.
Директор национального конкурса рассказала о подарке россиянки всем участницам – худи с изображением матрешки. Многие девушки уже ходят в подаренных Алексеевой худи с символом России, добавила Беляк.
В прошлом году титул «Мисс Россия» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная – 2023» и попала в топ-10. Победительницей стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.