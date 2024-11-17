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Представительница России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Ведомости

Валентина Алексеева из Чувашии, которая получила титул «Мисс Россия – 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», она попала в топ-30 участниц, рассказала ТАСС директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

В октябре 18-летняя Алексеева победила в национальном конкурсе. Тогда же она заявила о планах представить Россию в Мексике на «Мисс Вселенная». 

«На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», – сказала Беляк.

Директор национального конкурса рассказала о подарке россиянки всем участницам – худи с изображением матрешки. Многие девушки уже ходят в подаренных Алексеевой худи с символом России, добавила Беляк.

В прошлом году титул «Мисс Россия» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная – 2023» и попала в топ-10. Победительницей стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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