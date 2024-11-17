Представительница Дании получила титул «Мисс Вселенная»
Представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике, она стала первой датчанкой, которая получила главный приз в этом конкурсе, передает CNN.
Финал конкурса состоялся в Мехико вечером 16 ноября. По результатам предварительного голосования, которое прошло ранее на этой неделе, число претенденток снизилось до 30, затем полуфиналистки дефилировали в купальниках, после чего 12 из них вышли на конкурс вечерних платьев.
В финале соревновались пять девушек. Как пишет CNN, им предстояло ответить на вопросы на разные темы. Победительницей конкурса стала 21-летняя датчанка, «танцовщица, предприниматель и начинающий юрист» Виктория Кьер Тейлвиг. Представительница Дании обошла более 120 участниц из других стран, отмечает телеканал.
Тиару девушка принимала от действующей обладательницы титула Шейннис Паласиос из Никарагуа. В этом году впервые за 72-летнюю историю конкурса к участию допустили женщин старше 28 лет. Беатрис Нджойя из Мальты стала первой и единственной женщиной в возрасте 40 лет, которая вышла в большой финал. Россиянка Валентина Алексеева по итогам конкурса вошла в топ-12.