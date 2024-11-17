Представительница Дании получила титул «Мисс Вселенная»

Тиару девушка принимала от действующей обладательницы титула Шейннис Паласиос из Никарагуа. В этом году впервые за 72-летнюю историю конкурса к участию допустили женщин старше 28 лет. Беатрис Нджойя из Мальты стала первой и единственной женщиной в возрасте 40 лет, которая вышла в большой финал. Россиянка Валентина Алексеева по итогам конкурса вошла в топ-12.