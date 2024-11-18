Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ обязал лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна выплатить более 635 400 евро (более 67,166 млн руб.) за отмену концерта в Твери в августе 2021 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
В документе указано, что с Линдеманна решено взыскать в пользу ООО «Прайм маркетинг» неосновательное обогащение в размере 635 400 евро, проценты за пользование чужими денежными средствами в 2924 евро за 31 августа 2021 г. – 27 апреля 2022 г., проценты за пользование чужими средствами за период с 28 апреля 2022 г. по дату фактической оплаты долга, а также расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов в размере $32 562.
Линдеманн должен был выступить на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери. Его услуги были полностью оплачены, однако Линдеманн отменил выступление, а деньги не вернул.
В документах указано о еще одном процессе, связанном с этим делом: заказчик фестиваля Максим Ларин и продюсер Линдеманна Анар Рейбанд должны были заключить договор на оказание рекламных услуг в Тверской области. Для подтверждения серьезности намерений Ларин перевел на счет продюсера 10 млн руб., но договор так и не был заключен. Ларин обратился в суд. Конаковский городской суд Тверской области встал на его сторону и постановил взыскать с Рейбанда 10 млн руб. Тверской областной суд оставил это решение без изменения.
14 июня прокуратура Берлина начала проверку в отношении Линдеманна по ст. 177 УК ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании. Причиной стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора из-за того, что она отказала музыканту в сексуальной связи. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». При этом тогда полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки.
Линдеманну 60 лет. Он является лидером группы Rammstein с 1994 г. После появления обвинений в группе их опровергли, сообщив, что подобные вещи не могут иметь места в их среде. Сам Линдеманн также отверг все обвинения в свой адрес. 29 августа прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Линдеманна.