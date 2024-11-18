Гособвинение запросило 12 лет адвокату Талантову по делу о фейках про армию
Гособвинение по завершении судебных прений запросило 12 лет лишения свободы экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.
Талантов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями: ч. 2 ст. 207.3 (фейки об армии РФ) и ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти), следует из карточки дела.
Ему вменяют несколько публикаций в Facebook
Черемушкинский суд Москвы арестовал Талантова в июне 2022 г.