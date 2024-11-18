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Гособвинение запросило 12 лет адвокату Талантову по делу о фейках про армию

Ведомости

Гособвинение по завершении судебных прений запросило 12 лет лишения свободы экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.

Талантов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями: ч. 2 ст. 207.3 (фейки об армии РФ) и ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти), следует из карточки дела.

Ему вменяют несколько публикаций в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), в общей сложности Талантов обвиняется в трех эпизодах военных фейков и двух эпизодах возбуждения ненависти, отмечает «Коммерсантъ». Суд удалился в совещательную комнату до 14:00 28 ноября, добавили в пресс-службе.

Черемушкинский суд Москвы арестовал Талантова в июне 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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