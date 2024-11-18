Гособвинение запросило 12 лет адвокату Талантову по делу о фейках про армию

Ему вменяют несколько публикаций в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , в общей сложности Талантов обвиняется в трех эпизодах военных фейков и двух эпизодах возбуждения ненависти, отмечает «Коммерсантъ». Суд удалился в совещательную комнату до 14:00 28 ноября, добавили в пресс-службе.