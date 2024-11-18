Суд приговорил бывшего вице-президента банка «Агросоюз» к 17 годам заключения
Басманный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента банка «Агросоюз» Станислава Шеловских к 17 годам лишения свободы строгого режима по делу о хищении 10,09 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Шеловских также назначено наказание в виде запрета занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в кредитных организациях сроком на два года. Вместе с Шеловских по делу проходят его соучастники Денис Макарцев и Наталия Петренко – их приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы соответственно.
Суд также признал право банка «Агросоюз» и АКБ «Инкаробанк» (АО) на удовлетворение исков в размере 8,05 млрд руб. и 2,04 млрд руб. соответственно.
Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.
В августе 2023 г. столичный райсуд вынес приговор бывшему заместителю председателя правления банка «Агросоюз» Андрею Сомову, признав его виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Суд приговорил Сомова к трем годам лишения свободы.