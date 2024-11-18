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Суд приговорил бывшего вице-президента банка «Агросоюз» к 17 годам заключения

Ведомости

Басманный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента банка «Агросоюз» Станислава Шеловских к 17 годам лишения свободы строгого режима по делу о хищении 10,09 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Шеловских также назначено наказание в виде запрета занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в кредитных организациях сроком на два года. Вместе с Шеловских по делу проходят его соучастники Денис Макарцев и Наталия Петренко – их приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы соответственно.

Суд также признал право банка «Агросоюз» и АКБ «Инкаробанк» (АО) на удовлетворение исков в размере 8,05 млрд руб. и 2,04 млрд руб. соответственно.

Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.

В августе 2023 г. столичный райсуд вынес приговор бывшему заместителю председателя правления банка «Агросоюз» Андрею Сомову, признав его виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Суд приговорил Сомова к трем годам лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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