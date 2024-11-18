Суд приговорил бывшего вице-президента банка «Агросоюз» к 17 годам заключения

Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.