British Airways отменяет рейсы из-за сбоя в программном обеспечении

Из-за технических неполадок в программном обеспечении авиакомпании сотрудники не могли отправлять планы полетов в электронном формате. В результате пилоты были вынуждены связываться с оперативным центром по телефону. Также возникли сложности с заполнением документов, в которых указывается распределение пассажиров и рассчитывается вес груза на борту воздушного судна.