British Airways отменяет рейсы из-за сбоя в программном обеспечении
Авиакомпания British Airways отменяет свои рейсы из-за сбоя в программном обеспечении, сообщает Mail Online.
Из-за технических неполадок в программном обеспечении авиакомпании сотрудники не могли отправлять планы полетов в электронном формате. В результате пилоты были вынуждены связываться с оперативным центром по телефону. Также возникли сложности с заполнением документов, в которых указывается распределение пассажиров и рассчитывается вес груза на борту воздушного судна.
В связи с этим сотни пассажиров British Airways не смогли должным образом воспользоваться услугами компании.
На данный момент сайт авиакомпании отключен, а телефонные линии заняты.
15 июня 2023 г. СМИ сообщили о «глобальной» кибератаке на правительственные учреждения США, которые также затронули British Airways.