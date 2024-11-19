Роспотребнадзор зафиксировал свыше 25 000 случаев COVID-19 за неделю
С 11 по 17 ноября Роспотребнадзор зафиксировал более 25 400 случаев COVID-19, сообщили в Telegram-канале ведомства. Текущий показатель на 21,6% выше, чем неделей ранее.
«На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев», – добавили в Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе ведомство сообщало, что с 4 по 10 ноября заболеваемость снизилась на 16%, было выявлено около 21 000 заболевших. Кроме того, было известно о 33 случаях нового варианта COVID-19 – XEC.
XEC – это вариант, образованный комбинацией субвариантов FLiRT омикрона: KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль.
Пять лет назад, 17 ноября 2019 г., был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально подтверждено почти 777 млн случаев заболевания и свыше 7 млн смертей. В России зарегистрировано более 403 000 летальных исходов от коронавирусной инфекции, писали «Ведомости».