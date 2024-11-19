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Роспотребнадзор зафиксировал свыше 25 000 случаев COVID-19 за неделю

Ведомости

С 11 по 17 ноября Роспотребнадзор зафиксировал более 25 400 случаев COVID-19, сообщили в Telegram-канале ведомства. Текущий показатель на 21,6% выше, чем неделей ранее.

«На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев», – добавили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе ведомство сообщало, что с 4 по 10 ноября заболеваемость снизилась на 16%, было выявлено около 21 000 заболевших. Кроме того, было известно о 33 случаях нового варианта COVID-19 – XEC.

XEC – это вариант, образованный комбинацией субвариантов FLiRT омикрона: KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль.

Пять лет назад, 17 ноября 2019 г., был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально подтверждено почти 777 млн случаев заболевания и свыше 7 млн смертей. В России зарегистрировано более 403 000 летальных исходов от коронавирусной инфекции, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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