Роспотребнадзор зафиксировал свыше 25 000 случаев COVID-19 за неделю

Пять лет назад, 17 ноября 2019 г., был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально подтверждено почти 777 млн случаев заболевания и свыше 7 млн смертей. В России зарегистрировано более 403 000 летальных исходов от коронавирусной инфекции, писали «Ведомости».