Бакальчук заявил о президентских амбициях Ким
Основательница маркетплейса Татьяна Ким якобы хотела стать президентом России в 2030 г. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владислав Бакальчук (в конце июля Ким подала иск о расторжении брака с ним).
«Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 г. Я улыбнулся и ответил, что пока нужно сосредоточиться на текущих задачах», – написал Бакальчук.
По его словам, брат главы группы Russ Роберта Мирзояна – Леван якобы пообещал Ким поддержку в исполнении этих планов. Бакальчук назвал Левана Мирзояна манипулятором и обвинил в том, что он «увел» его супругу из семьи.
Представитель Татьяны Ким сообщил «Ведомостям», что у предпринимательницы подобных планов никогда не было. «Это ложь, как и все, что транслируется Бакальчуком в последние месяцы», – подчеркнул он.
В июне 2024 г. основательница Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ».
В конце июля Татьяна подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, а в октябре официально вернула девичью фамилию – Ким. У Татьяны и Владислава семеро детей.