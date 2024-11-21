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Бакальчук заявил о президентских амбициях Ким

Ведомости

Основательница маркетплейса Татьяна Ким якобы хотела стать президентом России в 2030 г. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владислав Бакальчук (в конце июля Ким подала иск о расторжении брака с ним).

«Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 г. Я улыбнулся и ответил, что пока нужно сосредоточиться на текущих задачах», – написал Бакальчук.

По его словам, брат главы группы Russ Роберта Мирзояна – Леван якобы пообещал Ким поддержку в исполнении этих планов. Бакальчук назвал Левана Мирзояна манипулятором и обвинил в том, что он «увел» его супругу из семьи.

Представитель Татьяны Ким сообщил «Ведомостям», что у предпринимательницы подобных планов никогда не было. «Это ложь, как и все, что транслируется Бакальчуком в последние месяцы», – подчеркнул он.

В июне 2024 г. основательница Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ».

В конце июля Татьяна подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, а в октябре официально вернула девичью фамилию – Ким. У Татьяны и Владислава семеро детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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