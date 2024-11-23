Снегопад в Москве продлится весь день
Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве утром 23 ноября составила 2 см, снег в столице будет идти весь день, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 9:00 составила 2 см, в Тушино и МГУ – 1 см», – написал он.
Снег в Москве будет идти весь день, в городе выпадет до 12 мм осадков, добавил метеоролог. В Подмосковье больше всего снега будет на западе: в Можайске, Клину и Волоколамске.
4 ноября в Москве и области выпал снег, сформировав в столичном регионе снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Из-за мокрого снега МЧС объявило экстренное предупреждение, призвав жителей и гостей столицы соблюдать осторожность на улице. Первый снег в столице выпал в середине октября.