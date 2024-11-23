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Снегопад в Москве продлится весь день

Ведомости

Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве утром 23 ноября составила 2 см, снег в столице будет идти весь день, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 9:00 составила 2 см, в Тушино и МГУ – 1 см», – написал он. 

Снег в Москве будет идти весь день, в городе выпадет до 12 мм осадков, добавил метеоролог. В Подмосковье больше всего снега будет на западе: в Можайске, Клину и Волоколамске.

4 ноября в Москве и области выпал снег, сформировав в столичном регионе снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Из-за мокрого снега МЧС объявило экстренное предупреждение, призвав жителей и гостей столицы соблюдать осторожность на улице. Первый снег в столице выпал в середине октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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