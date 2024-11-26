Умер режиссер фильма «Аэроплан» и сценарист «Голого пистолета» Джим Абрахамс

Абрахамс является автором кинопародий на голливудский мейнстрим, созданных в соавторстве с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Он выступил режиссером фильмов «Аэроплан», «Совершенно секретно», «Горячие головы», «Мафия», «Безжалостные люди» и др. Абрахамс также был сценаристом пародийных комедий «Голый пистолет» и «Очень страшное кино 4».