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Умер режиссер фильма «Аэроплан» и сценарист «Голого пистолета» Джим Абрахамс

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В возрасте 80 лет скончался американский режиссер, продюсер и сценарист Джим Абрахамс. Информацию о смерти подтвердил его сын Джозеф, пишет Variety.

Абрахамс является автором кинопародий на голливудский мейнстрим, созданных в соавторстве с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Он выступил режиссером фильмов «Аэроплан», «Совершенно секретно», «Горячие головы», «Мафия», «Безжалостные люди» и др. Абрахамс также был сценаристом пародийных комедий «Голый пистолет» и «Очень страшное кино 4».

Является обладателем режиссерской премии AFI за вклад в жанр комедии и Гильдии сценаристов США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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