Одного голоса не хватило, чтобы российские ученые остались в проектах ЦЕРН

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.