Одного голоса не хватило, чтобы российские ученые остались в проектах ЦЕРН
Решение об исключении России из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) выносили на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса стран, чтобы оно не было принято. Об этом заявил помощник российского президента Андрей Фурсенко.
Зарубежные ученые хотели и дальше работать с российскими исследователями в рамках ЦЕРН, подчеркнул он.
Решение, по его словам, было принято «под очень сильным давлением Украины». «Ученые это очень хорошо понимают», – сказал Фурсенко «РИА Новости» на полях конгресса молодых ученых.
В марте ЦЕРН сообщила, что прекратит сотрудничество с российскими учеными с 30 ноября 2024 г. Там отмечали, что с организацией сотрудничают менее 500 пользователей, «которые все еще связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать в будущем «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политизированным отказ ЦЕРН от сотрудничества. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сказал, что возвращение российских специалистов из ЦЕРН станет подарком для страны.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.