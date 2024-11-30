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Декабрь в Москве может стать самым теплым с 2020 года

Ведомости

В Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом этот месяц может стать самым теплым с 2020 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу, в начале месяца в регионе будет преобладать облачная погода с локальными и небольшим осадками, а температура днем составит от 0 градусов до +3. В последний день первой пятидневки холодный атмосферный фронт отметится заметными снегопадами. Большая часть второй декады будет с температурой от -1 градуса до -4, а заключительная десятидневка месяца пройдет при неустойчивой погоде с преобладанием отрицательных температур и с несколькими оттепельными днями.

«Таким образом, средняя температура декабря ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым, начиная с 2020 г.», – заключил Леус.

Он также добавил, что большая часть осадков придется на вторую половину декабря, и, скорее всего, Новый год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале также сообщил, что старт зимы «будет чахлым и неубедительным», и по всей видимости, и декабрь будет таким же. Среднемесячная температура воздуха декабря на 3–5 градусов превысит климатическую норму, количество осадков ожидается в пределах нормы, отметил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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