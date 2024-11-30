Декабрь в Москве может стать самым теплым с 2020 года

По прогнозу, в начале месяца в регионе будет преобладать облачная погода с локальными и небольшим осадками, а температура днем составит от 0 градусов до +3. В последний день первой пятидневки холодный атмосферный фронт отметится заметными снегопадами. Большая часть второй декады будет с температурой от -1 градуса до -4, а заключительная десятидневка месяца пройдет при неустойчивой погоде с преобладанием отрицательных температур и с несколькими оттепельными днями.