Декабрь в Москве может стать самым теплым с 2020 года
В Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом этот месяц может стать самым теплым с 2020 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозу, в начале месяца в регионе будет преобладать облачная погода с локальными и небольшим осадками, а температура днем составит от 0 градусов до +3. В последний день первой пятидневки холодный атмосферный фронт отметится заметными снегопадами. Большая часть второй декады будет с температурой от -1 градуса до -4, а заключительная десятидневка месяца пройдет при неустойчивой погоде с преобладанием отрицательных температур и с несколькими оттепельными днями.
«Таким образом, средняя температура декабря ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым, начиная с 2020 г.», – заключил Леус.
Он также добавил, что большая часть осадков придется на вторую половину декабря, и, скорее всего, Новый год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале также сообщил, что старт зимы «будет чахлым и неубедительным», и по всей видимости, и декабрь будет таким же. Среднемесячная температура воздуха декабря на 3–5 градусов превысит климатическую норму, количество осадков ожидается в пределах нормы, отметил эксперт.