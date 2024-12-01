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В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией

Ведомости

В России зафиксировали рост числа людей, заболевших микоплазменной пневмонией, сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест» кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в интервью «Известиям».

Заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год – с октября по декабрь 2023 г. частота выявления такой инфекции у пациентов составляла 4,9%, в этом году (без учета декабря) показатель составил уже 19,6%.

Буланов отметил, что каждый год вспышка начиналась ближе к осени, но в апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%.

Микоплазменная пневмония чаще встречается у детей, подростков и людей с тяжелыми хроническим заболеваниями. Главный врач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков говорил «Ведомостям», что заражение бактерией Mycoplasma pneumoniae не всегда заканчивается развитием пневмонии – у части людей микоплазменная инфекция протекает как обычная респираторная инфекция, поражающая верхние дыхательные пути.

Главный внештатный детский инфекционист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующая инфекционным отделением СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» Елена Дондурей сообщила в декабре 2023 г., что у каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50–80% случаев – микоплазменная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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