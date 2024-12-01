В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией
В России зафиксировали рост числа людей, заболевших микоплазменной пневмонией, сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест» кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в интервью «Известиям».
Заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год – с октября по декабрь 2023 г. частота выявления такой инфекции у пациентов составляла 4,9%, в этом году (без учета декабря) показатель составил уже 19,6%.
Буланов отметил, что каждый год вспышка начиналась ближе к осени, но в апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%.
Микоплазменная пневмония чаще встречается у детей, подростков и людей с тяжелыми хроническим заболеваниями. Главный врач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков говорил «Ведомостям», что заражение бактерией Mycoplasma pneumoniae не всегда заканчивается развитием пневмонии – у части людей микоплазменная инфекция протекает как обычная респираторная инфекция, поражающая верхние дыхательные пути.
Главный внештатный детский инфекционист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующая инфекционным отделением СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» Елена Дондурей сообщила в декабре 2023 г., что у каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50–80% случаев – микоплазменная.