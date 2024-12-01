Российское посольство в Узбекистане пообещало оказать поддержку Пивоварову
Посольство России в Узбекистане пообещало оказать поддержку журналисту Алексею Пивоварову
«В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.
О задержании Пивоварова, его съемочной группы и местной журналистки Фериде Махсетовой сообщило издание Hook. По данным издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. Журналисты были задержаны «для беседы».
По сообщению Hook, Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь «отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы».
Журналист внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Сейчас информации о возбуждении уголовных дел в России в отношении журналиста нет. До этого Пивоварова два раза штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.