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Российское посольство в Узбекистане пообещало оказать поддержку Пивоварову

Ведомости

Посольство России в Узбекистане пообещало оказать поддержку журналисту Алексею Пивоварову (считается в России иноагентом) и его съемочной группе, предположительно задержанным в республике. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале диппредставительства.

«В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

О задержании Пивоварова, его съемочной группы и местной журналистки Фериде Махсетовой сообщило издание Hook. По данным издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. Журналисты были задержаны «для беседы». 

По сообщению Hook, Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь «отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы».

Журналист внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Сейчас информации о возбуждении уголовных дел в России в отношении журналиста нет. До этого Пивоварова два раза штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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