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В Думу внесен законопроект о выплате детям-инвалидам и сиротам сразу двух пенсий

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о выплате детям-инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей, сразу двух пенсий – по инвалидности и по потере кормильца. Сейчас лица, имеющие одновременно право на различные пенсии, могут выбрать только один вид выплаты.

Авторами инициативы стала группа депутатов от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они отмечают, что в случае смерти одного из родителей здоровый ребенок может рассчитывать на социальную пенсию по потере кормильца, а ребенок с инвалидностью из-за действующего законодательства будет лишен дополнительных выплат и может получать пенсию либо по инвалидности, либо по потере кормильца.

«Социальные пособия по инвалидности в России очень низкие, и когда дети теряют одного или обоих родителей, уровень их жизни катастрофически падает. Об этом пишут граждане в своих обращениях, указывая, что для обеспечения даже самых простых и базовых потребностей только одной социальной пенсии по инвалидности становится уже недостаточно», – указывают депутаты.

Для решения проблемы предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» таким образом, чтобы выплачивать детям-инвалидам, инвалидам с детства I и II групп, потерявшим одного или обоих родителей, сразу две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас такая мера уже действует в отношении детей-инвалидов военнослужащих, погибших при выполнении задач в период проведения специальной военной операции. Закон об этом президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2024 г.

В ноябре глава государства утвердил также бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 гг. Из документа следует, что социальные пенсии с 1 апреля 2025 г. будут составлять в среднем 15 456 руб. Такие выплаты положены гражданам, которые не имеют трудового стажа (например, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. В 2026 г. выплаты увеличат на 4,5%, в 2027 г. – на 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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