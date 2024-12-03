В Думу внесен законопроект о выплате детям-инвалидам и сиротам сразу двух пенсий
В Госдуму внесен законопроект о выплате детям-инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей, сразу двух пенсий – по инвалидности и по потере кормильца. Сейчас лица, имеющие одновременно право на различные пенсии, могут выбрать только один вид выплаты.
Авторами инициативы стала группа депутатов от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они отмечают, что в случае смерти одного из родителей здоровый ребенок может рассчитывать на социальную пенсию по потере кормильца, а ребенок с инвалидностью из-за действующего законодательства будет лишен дополнительных выплат и может получать пенсию либо по инвалидности, либо по потере кормильца.
«Социальные пособия по инвалидности в России очень низкие, и когда дети теряют одного или обоих родителей, уровень их жизни катастрофически падает. Об этом пишут граждане в своих обращениях, указывая, что для обеспечения даже самых простых и базовых потребностей только одной социальной пенсии по инвалидности становится уже недостаточно», – указывают депутаты.
Для решения проблемы предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» таким образом, чтобы выплачивать детям-инвалидам, инвалидам с детства I и II групп, потерявшим одного или обоих родителей, сразу две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас такая мера уже действует в отношении детей-инвалидов военнослужащих, погибших при выполнении задач в период проведения специальной военной операции. Закон об этом президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2024 г.
В ноябре глава государства утвердил также бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 гг. Из документа следует, что социальные пенсии с 1 апреля 2025 г. будут составлять в среднем 15 456 руб. Такие выплаты положены гражданам, которые не имеют трудового стажа (например, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. В 2026 г. выплаты увеличат на 4,5%, в 2027 г. – на 4%.