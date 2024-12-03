В Думу внесен законопроект о выплате детям-инвалидам и сиротам сразу двух пенсий

В ноябре глава государства утвердил также бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 гг. Из документа следует, что социальные пенсии с 1 апреля 2025 г. будут составлять в среднем 15 456 руб. Такие выплаты положены гражданам, которые не имеют трудового стажа (например, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. В 2026 г. выплаты увеличат на 4,5%, в 2027 г. – на 4%.