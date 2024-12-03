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Суд продлил арест адвокату Денису Шапиро по делу о мошенничестве

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест адвокату адвокатской палаты Чечни Денису Шапиро до 7 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича», – говорится в сообщении.

Адвокат был арестован в Москве 8 октября. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Шапиро был адвокатом замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. 9 октября военный в своем Telegram-канале заявил, что «абсолютно спокойно» относится к задержанию Шапиро. Алаудинов выразил уверенность, что соответствующие органы разберутся в ситуации, а также напомнил о презумпции невиновности.

«Коммерсантъ» в своих публикациях называл адвоката «известным решальщиком». Известно также, что в 2014 г. Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. В 2019 г. он вышел на свободу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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