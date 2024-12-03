Суд продлил арест адвокату Денису Шапиро по делу о мошенничестве

«Коммерсантъ» в своих публикациях называл адвоката «известным решальщиком». Известно также, что в 2014 г. Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. В 2019 г. он вышел на свободу.