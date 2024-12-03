Суд продлил арест адвокату Денису Шапиро по делу о мошенничестве
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест адвокату адвокатской палаты Чечни Денису Шапиро до 7 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича», – говорится в сообщении.
Адвокат был арестован в Москве 8 октября. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Шапиро был адвокатом замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. 9 октября военный в своем Telegram-канале заявил, что «абсолютно спокойно» относится к задержанию Шапиро. Алаудинов выразил уверенность, что соответствующие органы разберутся в ситуации, а также напомнил о презумпции невиновности.
«Коммерсантъ» в своих публикациях называл адвоката «известным решальщиком». Известно также, что в 2014 г. Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. В 2019 г. он вышел на свободу.