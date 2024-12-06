Церемония прощания с академиком Велиховым состоится 9 декабря
Церемония прощания с академиком, специалистом в области термоядерного синтеза Евгением Велиховым пройдет в Курчатовском институте 9 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что академик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
5 декабря Велихов умер в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика. Глава государства указал, что его кончина является большой и невосполнимой утратой для отечественной науки и всей страны.
Велихов родился в Москве в 1935 г. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «физика плазмы» с 1968 г. В 1972–1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 г. – вице-президент АН. С 1961 г. работал в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до президента НИЦ (1992–2015 гг.). С 1973 г. – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.
Велихов возглавлял совет по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. стал членом международного совета ITER от России, с 2010 по 2012 г. руководил советом ITER. Также Велихов был инициатором создания и председателем президиума Российской ассоциации содействия науке. С 2005 по 2014 г. был секретарем Общественной палаты России, после чего – ее почетным секретарем.