Церемония прощания с академиком Велиховым состоится 9 декабря

Велихов родился в Москве в 1935 г. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «физика плазмы» с 1968 г. В 1972–1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 г. – вице-президент АН. С 1961 г. работал в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до президента НИЦ (1992–2015 гг.). С 1973 г. – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.