Суд запретил видеоклип рэпера-иноагента Моргенштерна
Колпинский суд Санкт-Петербурга признал запрещенным клип Моргенштерна (признан иноагентом) и DJ Smash «Новая волна» по иску прокуратуры города, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних», – говорится в сообщении.
Решение суда будет направлено в Роскомнадзор.
В 2021 г. на YouTube-канале Моргенштерна вышел клип под названием «Новая волна». За короткий срок он набрал почти 50 млн просмотров.