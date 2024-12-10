Суд запретил видеоклип рэпера-иноагента Моргенштерна

«Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних», – говорится в сообщении.