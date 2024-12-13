Министр спорта Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России

Министр спорта Дегтярев избран главой Олимпийского комитета РоссииОн был единственным кандидатом на пост
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России, сообщается в Telegram-канале ОКР.
Олимпийское собрание проходит в Москве 13 декабря. Дегтярев был единственным претендентом на пост главы организации. По данным «Интерфакса», за его кандидатуру проголосовали 197 делегатов собрания, двое воздержались. Он планирует совмещать две должности. У себя в соцсети «В контакте» Дегтярев опубликовал фото с заседания.
В ОКР Дегтярев сменит советского и российского фехтовальщика на саблях и спортивного функционера Станислава Позднякова, возглавлявшего объединение около шести лет. В декабре 2022 г. он был переизбран на новый четырехлетний срок, но в ноябре досрочно покинул пост.
Изначально кандидатуру Дегтярева на собрании Совета по физической культуре и спорту в октябре выдвинул глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Президент России Владимир Путин тогда назвал это хорошей идеей.
2 декабря «Ведомости» писали, что Дегтярев стал единственным кандидатом на пост президента ОКР. Это подтвердил источник издания, по словам которого главу министерства выдвинули все федерации.