Министр спорта Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России

В ОКР Дегтярев сменит советского и российского фехтовальщика на саблях и спортивного функционера Станислава Позднякова, возглавлявшего объединение около шести лет. В декабре 2022 г. он был переизбран на новый четырехлетний срок, но в ноябре досрочно покинул пост.