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Министр спорта Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России

Он был единственным кандидатом на пост
Ведомости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России, сообщается в Telegram-канале ОКР.

Олимпийское собрание проходит в Москве 13 декабря. Дегтярев был единственным претендентом на пост главы организации. По данным «Интерфакса», за его кандидатуру проголосовали 197 делегатов собрания, двое воздержались. Он планирует совмещать две должности. У себя в соцсети «В контакте» Дегтярев опубликовал фото с заседания.

В ОКР Дегтярев сменит советского и российского фехтовальщика на саблях и спортивного функционера Станислава Позднякова, возглавлявшего объединение около шести лет. В декабре 2022 г. он был переизбран на новый четырехлетний срок, но в ноябре досрочно покинул пост.

Изначально кандидатуру Дегтярева на собрании Совета по физической культуре и спорту в октябре выдвинул глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Президент России Владимир Путин тогда назвал это хорошей идеей.

Дегтярев возглавляет Министерство спорта России с мая.

2 декабря «Ведомости» писали, что Дегтярев стал единственным кандидатом на пост президента ОКР. Это подтвердил источник издания, по словам которого главу министерства выдвинули все федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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