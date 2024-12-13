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Правительство России утвердило план по сокращению потребления алкоголя

Ведомости

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Основная цель нововведения – до 2030 г. уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. В соответствии с документом планируется проанализировать опыт российских регионов по ограничению времени розничной продажи алкоголя, а также рассмотреть предложения о введении ограничений на размещение алкоголя в прикассовых зонах магазинов. Кроме того, планируется регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.

Ожидается, что таким образом потребление алкоголя снизится до 7,8 л на человека, что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни россиян.

7 ноября «Ведомости» писали о снижении производства спиртосодержащей и алкогольной продукции на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тенденцию зафиксировали в России за девять месяцев 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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