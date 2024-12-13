Правительство России утвердило план по сокращению потребления алкоголя

Основная цель нововведения – до 2030 г. уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. В соответствии с документом планируется проанализировать опыт российских регионов по ограничению времени розничной продажи алкоголя, а также рассмотреть предложения о введении ограничений на размещение алкоголя в прикассовых зонах магазинов. Кроме того, планируется регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.