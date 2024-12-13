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Летевший из Петербурга в Москву самолет вынужденно сел из-за незакрытого люка

Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» после вылета из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе предполетного осмотра экипаж не заметил незакрытый люк, что привело к негерметичности самолета во время полета. Самолет благополучно приземлился в 08:22 мск.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего в части исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По данным ведомства, пассажиры вернувшегося самолета вылетели из аэропорта «Пулково» в пункт назначения резервным бортом в 10:52 мск.

24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 совершил грубую посадку из-за ветра в аэропорту Антальи (Турция). При приземлении произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить возгорание. Пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы. По данным западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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