Летевший из Петербурга в Москву самолет вынужденно сел из-за незакрытого люка

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» после вылета из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.