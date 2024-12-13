Летевший из Петербурга в Москву самолет вынужденно сел из-за незакрытого люка
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» после вылета из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что в ходе предполетного осмотра экипаж не заметил незакрытый люк, что привело к негерметичности самолета во время полета. Самолет благополучно приземлился в 08:22 мск.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего в части исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По данным ведомства, пассажиры вернувшегося самолета вылетели из аэропорта «Пулково» в пункт назначения резервным бортом в 10:52 мск.
24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 совершил грубую посадку из-за ветра в аэропорту Антальи (Турция). При приземлении произошло возгорание двигателя. На место оперативно прибыли пожарные, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно погасить возгорание. Пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы. По данным западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, никто не пострадал.