Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты квалифицированных мигрантов
Самыми высокооплачиваемыми позициями по общероссийской квоте на привлечение квалифицированных мигрантов в 2025 г. станут должности председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, три руководящие позиции в компании «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова и должность спортсмена-инструктора баскетбольного клуба «Барнаул». Соответствующий приказ Министерства труда первым проанализировал РБК.
По данным издания, заработная плата председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты составит 380 000 руб., менеджеры «Удмуртнефти» будут получать 275 000 руб., а инструктор клуба «Барнаул» – 250 000 руб.
Всего квота составляет примерно 235 000 разрешений. Наибольшее количество квот приходится на Амурскую область из-за широко распространенного в регионе китайского бизнеса, поясняет РБК. Его количество составляет 27 100 квот. Кроме того, на Московскую область выделено 23 000 квот, на Ленинградскую 22 300 разрешений.
Как отмечает РБК, на зарплату свыше 100 000 руб. в месяц приходится меньше сотни предложений. Около половины позиций для визовых работников предполагает зарплату ниже 60 000 руб., при этом есть около двух предложений с зарплатами 20 000–25 000 руб.
Квоты действуют только для иностранцев, которые приезжают в Россию по визовому режиму, отмечает издание.
6 декабря «Ведомости» писали, что доля квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов составит 93,8% от общей квоты.
Как правило, с помощью квотирования компании привлекают работников из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда. В министерстве отмечали, что заявки работодателей рассматривает региональная межведомственная комиссия.