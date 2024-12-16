Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты квалифицированных мигрантов

Как отмечает РБК, на зарплату свыше 100 000 руб. в месяц приходится меньше сотни предложений. Около половины позиций для визовых работников предполагает зарплату ниже 60 000 руб., при этом есть около двух предложений с зарплатами 20 000–25 000 руб.