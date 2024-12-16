МЧС сообщило о завершении операции по спасению экипажа «Волгонефть 239»Эвакуированы все 14 человек
Завершилась операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239». Об этом сообщило МЧС в официальном Telegram-канале.
По данным министерства, все 14 человек эвакуированы на берег. В 10:06 МЧС сообщало, что «глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива». Всего работало 140 спасателей и 24 единицы техники.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, на ее борту остаются 14 членов экипажа, сообщало МЧС.
Росморречфлот заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, а премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП.