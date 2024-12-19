Машинист задержан после столкновения поездов в Мурманской области
Следователи задержали машиниста грузового поезда и его помощника после столкновения с пассажирским составом в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Задержанных подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, предварительная причина инцидента с поездами в Мурманской области – самопроизвольное движение неисправного грузового состава. По словам собеседника, произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись вечером 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области, с рельсов сошли несколько пассажирских и грузовых вагонов. В пассажирском поезде №11, направлявшимся по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, было 326 пассажиров. Как сообщали оперативные службы области, столкновение случилось из-за неисправности грузового поезда. По данным пресс-службы РЖД, в результате ЧП есть двое погибших. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализированы 14 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.
В РЖД сообщили о готовности предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медучреждениях. Родственники погибших получат от компании по 2,2 млн руб. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты от компании «СОГАЗ».