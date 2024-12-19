Машинист задержан после столкновения поездов в Мурманской области

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись вечером 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области, с рельсов сошли несколько пассажирских и грузовых вагонов. В пассажирском поезде №11, направлявшимся по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, было 326 пассажиров. Как сообщали оперативные службы области, столкновение случилось из-за неисправности грузового поезда. По данным пресс-службы РЖД, в результате ЧП есть двое погибших. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализированы 14 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.