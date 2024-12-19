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Машинист задержан после столкновения поездов в Мурманской области

Ведомости

Следователи задержали машиниста грузового поезда и его помощника после столкновения с пассажирским составом в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Задержанных подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, предварительная причина инцидента с поездами в Мурманской области – самопроизвольное движение неисправного грузового состава. По словам собеседника, произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись вечером 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области, с рельсов сошли несколько пассажирских и грузовых вагонов. В пассажирском поезде №11, направлявшимся по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, было 326 пассажиров. Как сообщали оперативные службы области, столкновение случилось из-за неисправности грузового поезда. По данным пресс-службы РЖД, в результате ЧП есть двое погибших. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализированы 14 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.

В РЖД сообщили о готовности предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медучреждениях. Родственники погибших получат от компании по 2,2 млн руб. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты от компании «СОГАЗ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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