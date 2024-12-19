Путин объяснил нехватку ряда лекарств сбоем в работе ведомств и на местах
Нехватка в аптеках ряда рецептурных лекарств и медицинских изделий, в частности, инсулина, тест-полосок для диабетиков, а также физраствора, объясняется сбоем в работе ответственных ведомств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
«Это сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах РФ. Нужно просто вовремя все делать», – ответил Путин на жалобы россиян, которые не могут бесплатно получить выписанные им рецептурные лекарства.
Он также заверил, что фактически в стране есть и инсулин, и физраствор. Путин пояснил, что касательно физраствора Минздрав и Минпромторг своевременно не приняли решение по ценам на его упаковку, и для производителя предлагалась убыточная стоимость. Из-за этого покупать препарат пришлось за границей, сказал президент. Путин выразил надежду, что больше таких сбоев не будет.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.