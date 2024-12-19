Путин объяснил нехватку ряда лекарств сбоем в работе ведомств и на местах

«Это сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах РФ. Нужно просто вовремя все делать», – ответил Путин на жалобы россиян, которые не могут бесплатно получить выписанные им рецептурные лекарства.