В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз с температурой от 0 до –5. В северных регионах европейской части страны и в Западной Сибири прогнозируется от –5 до –10 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до –20, на юге России – до +5 градусов, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Специалист в Telegram отметил, что это не означает, что зима начнет пробуксовывать и на этом чуть ли не закончится. По его словам, грядущий январь еще «громко выстрелит» обильными снегопадами и настоящими русскими морозами. 18 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Интерфаксу», что в регионах Северо-Западного и Центрального федерального округов России прогнозируется аномально холодная погода с морозами до -30 градусов.
По его словам, заметные аномалии будут зафиксированы в Северо-Западном округе с 18 по 20 декабря. В Архангельской области прогнозируется понижение температуры на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до -30. В Мурманской области температура понизится на 14-15 градусов ниже нормы до -28. В Коми ожидается понижение температуры на 8-17 градусов и морозы до -28-33 градусов. На востоке Ленинградской области – на 8-14 градусов ниже нормы до -22.
При этом по-прежнему «жаркая» погода прогнозируется в ближайшие пять дней в центре Красноярского края и на западе Якутии. В этих регионах температура будет на 8-12 градусов выше нормы.