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В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Ведомости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз с температурой от 0 до –5. В северных регионах европейской части страны и в Западной Сибири прогнозируется от –5 до –10 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до –20, на юге России – до +5 градусов, говорится в сообщении в Telegram-канале.

Специалист в Telegram отметил, что это не означает, что зима начнет пробуксовывать и на этом чуть ли не закончится. По его словам, грядущий январь еще «громко выстрелит» обильными снегопадами и настоящими русскими морозами. 18 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Интерфаксу», что в регионах Северо-Западного и Центрального федерального округов России прогнозируется аномально холодная погода с морозами до -30 градусов.

По его словам, заметные аномалии будут зафиксированы в Северо-Западном округе с 18 по 20 декабря. В Архангельской области прогнозируется понижение температуры на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до -30. В Мурманской области температура понизится на 14-15 градусов ниже нормы до -28. В Коми ожидается понижение температуры на 8-17 градусов и морозы до -28-33 градусов. На востоке Ленинградской области – на 8-14 градусов ниже нормы до -22.

При этом по-прежнему «жаркая» погода прогнозируется в ближайшие пять дней в центре Красноярского края и на западе Якутии. В этих регионах температура будет на 8-12 градусов выше нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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